Roma, prende a sassate un autobus in transito: denunciato un 19enne

Non è la prima volta che gli autobus di linea vengano presi a sassate. Ormai è diventato un fenomeno che si ripete in varie zone della Capitale. E ancora una volta, sabato notte, un bus Atac è stato preso di mira in zona Torresina. Stavolta, però, l’autore non è riuscito a farla franca, le indagini lampo dei carabinieri hanno rintracciato l’artefice, un 19enne denunciato.

Un 19enne prende a sassate un autobus Atac

Erano le 21 di sabato sera quando un bus è stato danneggiato dal lancio di sassi. Un giovane dal marciapiede ha preso a sassate il mezzo pubblico e l’autista non ha potuto fare altro che interrompere la corsa. Tanta la paura per le persone a bordo dell’autobus, ma per fortuna nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze.

In breve sono accorsi sul posto i militari della stazione Tomba di Cicerone che hanno avviato le indagini. Probabilmente si è rivelata preziosa la testimonianza del conducente del mezzo pubblico, visto che dopo aver acquisito le informazioni rese dall’autista, i carabinieri sono stati in grado di rintracciare il 19enne che si trovava poco distante dal luogo nel quale si erano verificati i fatti. Nei confronti del giovane è stata sporta denuncia per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Il fenomeno si ripete ormai da tempo

Purtroppo un episodio analogo si è verificato in via Candoni in zona Magliana, nei primi giorni di gennaio. In quel caso sono stati due i bus colpiti dalla sassaiola, ma a seguire altri 3 mezzi sono sati raggiunti e danneggiati da sassate. Il ripetersi del fenomeno mette a rischio non solo l’incolumità del conducente del mezzo, ma quella di tutti i passeggeri che si trovano a bordo. Sul ripetersi di questi avvenimenti anche il Comitato ordine e sicurezza pubblica di Roma ha discusso nei giorni scorsi per trovare una soluzione a un problema che diventa sempre più dilagante e soprattutto preoccupante.