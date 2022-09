Rapina da film a Fiumicino, sfondano le vetrine della gioielleria con le mazze da baseball e rubano i gioielli: paura al centro commerciale

Un colpo lampo studiato evidentemente nei minimi particolari quello avvenuto martedì scorso presso il parco commerciale Da Vinci a Fiumicino poco prima dell’orario di chiusura. La banda di malviventi ha fatto irruzione brandendo delle mazze da baseball, poi, dopo aver fatto man bassa di gioielli, si è data alla fuga coprendo la fuga azionando un estintore. E adesso sono tuttora ricercati.

Leggi anche: Gioca alle slot e perde tutto: rientra nel locale, sequestra il custode e tenta la rapina

Rapina alla gioielleria Bluespirit di Parco Da Vinci

Nel mirino dei rapinatori, tre soggetti in tutto, è finita la gioielleria Bluespirit del Da Vinci. I banditi, intorno alle 20.45, dopo essere entrati nel punto vendita col volto travisato, si sono avvalsi delle mazze da baseball per mandare in frantumi le vetrine che custodiscono gli oggetti preziosi. Quindi, dopo aver fatto incetta di gioielli e altri oggetti di valore sono scappati aiutandosi, come detto, con un estintore poi abbandonato all’esterno del locale. I tre sono quindi svaniti nel nulla scappando con un’auto. Sul posto è intervenuta la Polizia che ora sta indagando sul caso.