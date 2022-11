Ritrovato Domenico, il 15enne che ha fatto perdere le sue tracce per giorni

Era scomparso venerdì 28 ottobre scorso. Domenico di soli 15 anni, residente a Fiumicino, aveva fatto perdere le sue tracce nelle prime ore della mattina. Di lui non si avevano notizie. È scattato il tam tam sui social per aiutare nelle ricerche. La sua foto ha velocemente fatto il giro del web per riuscire a ritrovalo nel minor tempo possibile e riportarlo a casa dalla sua famiglia.

Le ricerche disperate per ritrovare il 15enne

Sono stati giorni di angoscia e di ricerche disperate. Nessuna notizia su Domenico, niente che rassicurasse i suoi cari sulle condizioni di salute del ragazzino. Tutto, però, si è risolto nel migliore dei modi. Oggi Domenico è stato ritrovato. Dopo una serie di avvistamenti a Santa Marinella finalmente è arrivata la buona notizia: Domenico è stato rintracciato ed è al sicuro.

Per fortuna la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Un lieto fine sperato e, per fortuna, arrivato che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai familiari del 15enne che dopo quasi 4 giorni hanno potuto riabbracciarlo. Tanti i messaggi social per la “bella notizia”. In molti si sono sentiti coinvolti dalla storia di Domenico e hanno accolto con gioia la notizia del ritrovamento.