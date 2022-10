Roma, auto stupefacente sul GRA: cocaina nascosta nel portabagagli

Roma. Su quella busta di colore giallo c’era scritto “Fendi” ma il contenuto era tutt’altro che appartenente al noto brand. L’uomo, di 53 anni, viaggiava tranquillamente lungo il Raccordo certo di passare inosservato, di farla franca ma così non è stato. Fermato dalla Polizia per un controllo, il 53enne stato arrestato con l’accusa di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti. L’atteggiamento dell’uomo non ha convinto gli agenti che hanno voluto vederci chiaro.

A spasso sul GRA con la droga: i controlli della Polizia

L’indagato è stato intercettato nel pomeriggio di ieri mentre percorreva il Grande Raccordo Anulare, all’altezza dell’uscita 23 Appia Nuova. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli investigatori del III Distretto Fidene hanno proceduto al controllo dell’auto trovando nel portabagagli una busta in plastica rigida di colore giallo nascosta sotto due matasse di fili elettrici, con all’interno un panetto di cocaina rivestito con del nastro adesivo e con sopra incisa la scritta “FENDI” per un peso complessivo di 1 chilo e 100 grammi di cocaina. L’arresto dell’uomo è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.