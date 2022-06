Formia: 26enne vandalizza con un coltello i giochi per i bimbi nella Pineta

Aveva pensato bene di portare con sé, nella tasca, un coltello a serramanico e di danneggiare, come se fosse tutto così normale, i giochini per i bimbi. Quelli che si trovano nella pineta di Vindicio a Formia, quell’ampio spazio verde che affaccia sul mare. Pensava di portare a termine il suo ‘folle’ progetto, ma i cittadini hanno fatto di tutto per fermarlo e hanno chiesto aiuto agli agenti di Polizia.

Danneggia i giochi nella Pineta di Vindicio: i fatti

Nel pomeriggio dell’altro ieri gli agenti di Polizia di Formia, che erano di servizio per controllare il territorio, sono intervenuti nella Pineta, lì dove i cittadini avevano segnalato la presenza di un ragazzo che stava danneggiando i giochi per i bambini. Le descrizioni fisiche, quelle fornite all’operatore telefonico e diramate via radio alle unità operative, hanno consentito di rintracciare il giovane, che nel frattempo si era allontanato e si era recato nella Villa Comunale.

Chi è il giovane vandalo

Il giovane vandalo è un 26enne residente a Formia, che dopo il controllo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il 26enne è stato denunciato in stato di libertà anche per porto abusivo di arma da taglio oltre che per danneggiamento.

(Foto IG Visit Formia)