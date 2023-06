Formia, esplosione nella notte: squarciata la saracinesca di una frutteria

Un risveglio amaro quello con il quale la cittadina di Formia, comune del Sud Pontino, ha dovuto fare i conti questa mattina. Devastata dall‘esplosione di un ordigno la serranda di una frutteria in via Emanuele Filiberto, nel quartiere Mola. Un forte boato ha fatto capolino nella notte, creando non poca apprensione tra i residenti che si chiedevano cosa fosse accaduto. Sul posto sono poi giunti i carabinieri che stanno attualmente conducendo le indagini.

L’esplosione e il forte boato

I fatti sono avvenuti questa notte a Formia, intorno alle 3. Secondo le prime informazioni, la saracinesca di una frutteria sita in Via Emanuele Filiberto è stata squarciata da un ordigno fatto esplodere dirimpetto. Una violenta esplosione quella verificatasi nella notte e che, come detto, ha creato una certa apprensione nei residenti. Fatto scattare l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Formia che hanno delimitato con dei nastri il perimetro dell’esercizio. In corso le indagini per chiarire i contorni della vicenda che attualmente resto avvolta nel mistero.

Le parole dell’ex sindaco Paola Villa

In merito ai fatti si è espressa anche Paola Villa, ex sindaco della città. Ecco le sue parole: “Un ordigno che ha forato la lamiera della serranda, un nastro bianco e rosso con la scritta “carabinieri”, il luogo è conosciuto ed è via Emanuele Filiberto, nel centralissimo quartiere di Mola, dove fra pochi giorni si festeggerà il nostro patrono. Sarà l’ennesimo punto interrogativo, sarà nell’elenco delle vicende che questa città continua a vivere e che non hanno spiegazioni ufficiali, nomi degli autori e solo sconosciuti mandanti. Sarà l’ennesimo episodio che occuperà per neanche 24 ore qualche rigo di qualche pagina web e poi passerà. Formia è altro, tanto altro ma ormai non ci indigniamo neanche più. Formia è altro, tanto altro e dovremmo indignarci tutti e non stare più in silenzio”.