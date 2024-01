Si è messo alla guida dopo aver assunto cocaina. Ed ha provocato un incidente che soltanto per circostanze fortuite non ha avuto conseguenze gravi.

Alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, è questo quanto emerso dagli accertamenti in merito ad un grave incidente avvenuto a Formia lo scorso 7 gennaio. Qui, sulla variante SS7, tre auto si erano scontrate con il ferimento (fortunatamente non grave) dei rispettivi conducenti.

Si tratta dell’ennesimo sinistro stradale nel Lazio, con le arterie regionali teatro ancora una volta di brutti incidenti. Alta velocità, distrazioni, su tutti l’uso del cellulare (ma anche dei moderni sistemi di navigazione sempre più interattivi), tra le cause principali degli incidenti. Stavolta però le responsabilità e soprattutto le cause alla base dello schianto sono ben preciso: sì perché è emerso che l’uomo che ha provocato l’incidente avvenuto a Formia era drogato al volante. Un elemento che, chiaramente, ha aggravato la sua posizione.

Alla guida sotto effetto di cocaina: l’incidente a Formia

In particolare il giovane aveva causato il sinistro stradale mentre stava percorrendo la Variante S.S. 7 al Km 12 nel territorio comunale di Formia, nel quale erano finiti coinvolti complessivamente tre autoveicoli provocando – fortunatamente – solo lievi ferite nei confronti dei rispettivi conducenti. Ma chiaramente il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave.

Le dinamiche del sinistro e i rilievi foto planimetrici realizzati dai Militari non hanno lasciato scampo sull’individuazione della responsabilità in capo al giovane, di cui resta tutt’ora al vaglio degli investigatori, precisiamo, comunque la determinazione della causa.

Denunciato romeno del ‘97

Ad aggravare la posizione del giovane sono stati però i successivi accertamenti sanitari, effettuati dall’azienda ospedaliera di Formia. E’ infatti emerso che il ragazzo, un classe 1997 di origine romene residente a Santi Costa e Damiano sempre in provincia di Latina, aveva assunto della droga prima di mettersi al volante: dai test è saltata fuori infatti l’effettiva presenza di cocaina sulla persona. Immediatamente allora, da quanto si appende, è scattato il ritiro della patente mentre l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente A.G. di Cassino per i fatti contestati.