Natale 2022 a Formia: mercatini ed eventi in programma dall’8 dicembre

Il Natale sta per arrivare e le città pullulano di iniziative che rendono questo periodo dell’anno ancor più magico e suggestivo. Luminarie, mercatini, spettacoli musicali, eventi dedicati ai più piccoli, in ogni angolo d’Italia c’è davvero l’imbarazzo della scelta. La nostra attenzione oggi ricade su una cittadina del basso Lazio, Formia, in provincia di Latina. Per il periodo delle feste la ridente cittadina si anima a suon di eventi, ecco una per voi una rassegna delle attività così da andare a colpi sicuro passando un momento di gioia e spensieratezza insieme ai propri cari.

Gli eventi in programma a Formia per Natale

Cominciamo il nostro viaggio alla scoperta degli eventi che caratterizzeranno il Natale 2022 a Formia. In primis è da segnalare l’iniziativa “Natale a Castello”, nella cornice del Borgo medievale di Castellonorato da giovedì 8 e fino a domenica 11 dicembre. In questa circostanza oltre ai mercatini di Natale saranno diversi gli eventi che per quattro giornate allieteranno la permanenza dei visitatori.

Il calendario delle attività

Di seguito il calendario delle varie attività suddiviso a seconda delle giornate:

Giovedì 8 Dicembre

• Apertura e inaugurazione di “Natale a Castello”;

• Spettacolo itinerante con il Mangiafuoco;

• Corteo storico medievale;

• Spettacolo degli Sbandieratori di Minturno Ass. “Le Tre Torri”;

• Apertura della Casa di Babbo Natale e consegna delle letterine;

• Street food e artigianato;

• Spettacoli itineranti con “I Bagaceni”;

• Musiche popolari con organetti e zampogne.

Venerdì 9 Dicembre

• Spettacolo itinerante con il Mangiafuoco;

• Maurizio Stammati e la sua Compagnia;

• Casa di Babbo Natale e consegna delle letterine;

• Street food e artigianato;

• Spettacoli itineranti con “I Bagaceni”;

• Musiche popolari con organetti e zampogne.

Sabato 10 Dicembre

• Rievocazione storica dei mestieri del Medioevo a cura dell’Associazione MURISTAN;

• Casa di Babbo Natale e consegna delle letterine;

• Street food e artigianato;

• Prova di abilità con l’arco con arcieri addestrati;

• Combattimenti di scherma medievale;

• Spettacolo dei Falconieri della FC-Falconeria;

• Spettacoli itineranti con “I Bagaceni”;

• Spettacolo itinerante con il Mangiafuoco;

• Musiche popolari con organetti e zampogne.

Domenica 11 Dicembre

• Spettacoli itineranti con il Mangiafuoco;

• Spettacolo dei Falconieri della FC-Falconeria;

• Casa di Babbo Natale e consegna delle letterine;

• Street food e artigianato;

• Spettacoli itineranti con “I Bagaceni”;

• Arcieri addestrati “Compagnia di S. Giovanni”;

• Musiche popolari con organetti e zampogne.