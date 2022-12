Ponte dell’Immacolata 2022 a Roma: cosa fare tra mercatini ed eventi (anche per bambini)

Il lungo ponte dell’Immacolata darà la possibilità a tante persone di prendere parte a iniziative programmare a Roma. Le iniziative natalizie sono entrate nel vivo un po’ ovunque, ma non solo Natale nella Capitale che offre una vasta scelta di iniziative per questi giorni di festa. Il meteo non sarà proprio favorevole dall’8 all’11 dicembre, giorni nei quali è previsto sole, ma anche acquazzoni. Certo è che Roma offrirà la possibilità di scegliere tra villaggi di Natale, mercatini, spettacoli teatrali e musicali. Andiamo a vedere alcuni degli eventi in programma.

Accensione dell’albero di Natale in piazza Venezia e festa dell’Immacolata

Primo tra tutti alle 18 di domani, 8 dicembre è prevista l’accensione dell’albero di Natale in piazza Venezia, seppure l’area verrà chiusa delle 16 e 30 per ragioni di sicurezza, ma si tratta anche di uno di quei giorni nel quale il Piano mobilità prevede di poter utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente. Contemporaneamente è previsto l’omaggio del Papa alla statua della Vergine in piazza di Spagna. Per l’occasione sin dalla serata di oggi mercoledì 7 dicembre e per domani 8 dicembre, verranno attuate una serie di misure di sicurezza, con limitazioni del traffico nella zona più vicina a piazza di Spagna, con sospensione anche del traffico della metropolitana, linea A, a Spagna.

Christmas World di Villa Borghese e Tornano le Stelle di Natale

Christmas World di Villa Borghese, una rassegna aperta fino all’8 gennaio che si sviluppa su 30mila metri quadrati di superficie. Grazie agli allestimenti realizzati nell’ampio parco i visitatori potranno godere non solo del Natale a Roma, ma anche a Parini, Londra, Tokyo, New York con un biglietto da 12 euro per gli adulti e da 10 per i bambini.

Dall’8 all’11 dicembre “Tornano le stelle di Natale” dell’associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Con 12 euro sarà possibile acquistare una Stella di Natale o una stella di cioccolato con le nocciole per sostenere l’impegno dell’associazione. Si tratta della 34esima edizione che ha il patronato del Presidente della Repubblica. Sono diverse le iniziative che verranno realizzare a margine, tra queste: in Piazza Buenos Aires e Piazza Verbano ci sarà il progetto Futuro volontario – La Piazza dei Ragazzi con gli alunni della scuola media dell’istituto comprensivo Via Volsinio/Esopo. Sabato 10 dicembre, invece, alle ore 11 in Piazza del Popolo la banda musicale dei carabinieri accompagnerà l’attività dello stand Ail.

Green market festival

Il Green market festival torna presso la Città dell’Altra Economia. Da acquistare e provare ci sono prodotti biologici, ceramiche artistiche, illustrazioni, borse in tessuto con accessori intercambiabili, sculture in legno di riciclo, gioielli in metalli diversi e in bioresina, zainetti, abbigliamento sartoriale, scaldacollo, sciarpe, cappelli e fasce per capelli, articoli per la casa e la cucina, complementi d’arredo e di design, creazioni all’uncinetto, creazioni in vetro fuso, lampade ottenute da elementi di riciclo, monili di ogni tipo, creazioni fatte con la carta, ma anche piante particolari e alcune delizie gastronomiche come dolcetti, olio extravergine di oliva e prodotti della Tuscia. In programma anche spettacoli, concerti, workshop per adulti, laboratori per bambini, la casa di Babbo Natale.

Torna il WeGil

Prende il via l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, e si concluderà l’8 gennaio, il WeGil di Roma, hub culturale della Regione gestito da Laziocrea a Trastevere, ospita una serie di eventi legati alle festività natalizie. Si parte l’8 con la festa dell’albero a cura di Saltimbanco Animazione. In programma kaboratori, addobbi e decorazioni per fare tutti insieme l’albero del Wegil. Sono previsti anche balli di gruppo, intrattenimento, spettacoli di magia, letterine, carretti di popcorn e zucchero filato. Venerdì 9 dicembre si gioca con la scienza: due elfi raccontano ai bambini di quando Babbo Natale ha chiesto il loro aiuto per cercare alcuni materiali necessari per costruire i giocattoli e si sono ritrovati in una foresta incantata. Sabato 10 tocca a Pilates on Air, a cura di Giorgio Iacono. Domenica 11 dicembre, visita guidata al WeGil e al quartiere Trastevere, realizzata da Open City Roma.

Il Mercatino della solidarietà torna anche quest’anno la Croce Rossa di in via Veneto al The Westin Excelsior Roma per l’8 e il 9 dicembre. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere i centri di accoglienza per persone che vivono in situazioni di disagio. Anche artigiani locali esporranno prodotti di oggettistica e idee regalo.

A Christmas Carol

Il 10 e l’11 dicembre nell’Auditorium della Conciliazione torna: A Christmas Carol nel quale il vecchio Ebenezer Scrooge, dopo la morte del suo socio d’affari Jacob Marley, continua a condurre il suo banco d’affari con cinica avarizia rifuggendo da ogni rapporto umano e affamando il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit. Scrooge odia il Natale e nemmeno l’invito a cena di suo nipote riesce a fargli cambiare idea. La notte della vigilia riceve la visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley che gli annuncia la visita di tre spiriti. Comincia così una delle storie più affascinanti del Natale, scritta da Charles Dickens, che arriva in musical all’Auditorium della Conciliazione.