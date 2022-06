Frosinone: 44enne trovato morto in un capannone

Era scomparso da casa, tenendo in ansia familiari, amici e conoscenti. Le ricerche dell’uomo scomparso a Frosinone duravano ormai da molte ore e più il tempo passava e più l’ansia e la paura aumentavano, divenendo sempre più concrete, arrivando a trasformarsi in una tragica realtà. L’uomo, un 44enne del posto, è infatti stato ritrovato senza vita.

Il ritrovamento del cadavere

Il tragico evento ha avuto luogo a Frosinone dove un 44enne del posto ha fatto perdere, per alcune ore, le sue tracce. Alle ricerche hanno preso parte i familiari, gli amici e i conoscenti dell’uomo che, al passare di ogni secondo, perdevano sempre più la speranza di un lieto fine. Infatti, purtroppo, il corpo dell’uomo è stato ritrovato senza vita all’interno di un capannone abbandonato, non troppo distante dalla sua abitazione. Subito dopo il ritrovamento, i presenti hanno allertato i soccorsi. All’arrivo del 118, però, per l’uomo non vi era più niente da fare e i sanitari hanno potuto solo dichiarare il decesso.

Le indagini e l’autopsia

Il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo 44enne di Frosinone è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul luogo del ritrovamento, gli agenti di polizia della sezione Volanti della Questura frusinate, hanno svolto i rilievi di rito ed avviato le indagini necessarie a stabilire cosa sia accaduto. Per il momento nessuno ha formulato ipotesi sulla morte dell’uomo e non si esclude nessuna pista. Sembrerebbe da scartare però la possibilità di una morte violenta dato che il 44enne non aveva ferite o altri traumi sul corpo. Il corpo del 44enne, dopo la ricognizione esterna del cadavere, è stato portato presso la camera mortuaria dell’ospedale di Frosinone. Ora spetterà al magistrato stabilire se far eseguire o meno l’autopsia e, quindi, se restituire direttamente la salma ai familiari per fissare i funerali o no.