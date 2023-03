Furbetto del Telepass: nonnino ‘scroccava’ il pedaggio alle altre auto

Riusciva a superare il Telepass a ‘scrocco’, senza pagare il pedaggio. Un anziano per due anni è riusciti a farla franca incollandosi all’auto che lo precedeva, e così facendo, riusciva a ingannare il servizio Telepass sull’Autostrada del Sole, l’A1. Tutto gli è andato bene finché non è stato scoperto e indagato dalla Procura della Repubblica di Frosinone per ‘insolvenza fraudolenta’.

I video hanno incastrato l’anziano

A seguire è arrivato anche il momento di fare i conti. E quel pensionato ciociaro, ora ospite in una casa di riposo, ha approfittato del trucchetto riuscendo a non pagare ben 4mila euro di pedaggi in un periodo compreso tra il 2020 e il 2022. A incastrare il furbetto del telepass sono stati i video. Gli investigatori hanno analizzato le immagini e sono riusciti a ricostruire le ‘gesta’ dell’anziano che attraversava l‘autostrada tra Napoli, Roma, Anagni, Ferentino, in orari notturni e, con il collaudato trucchetto riusciva a evitare di pagare il pedaggio.

Scoperta la magagna il nonnino è stato invitato a pagare tutti gli arretrati

Una volta scoperta la magagna il pensionato è stato invitato a saldare il debito in un’unica rata per non avere problemi con la legge. 4mila euro da sborsare in un’unica soluzione per vedere estinto il reato di ‘insolvenza fraudolenta’. Altrimenti rischia di dover comparire in un’aula di giustizia per essere processato.

Ma il nonnino avrebbe semplicemente utilizzato un metodo già sperimentato da altri. Nel luglio scorso, infatti, un 42enne è riuscito a non pagare il pedaggio autostradale per ben 85 volte, accumulando una spesa di 5.700 euro. Il metodo era sempre lo stesso attaccarsi alla vettura che lo precedeva per evitare il pagamento. Ma in questo caso il 42enne non solo è stato condannato a 6 mesi di reclusione al termine di un procedimento processuale, ma anche al pagamento delle spese e al risarcimento ad Autostrade per l’Italia.