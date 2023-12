Grave incidente sul lavoro a Ferentino: operaio elitrasportato a Roma

Sarebbe rimasto incastrato tra due blocchi di cemento nel corso del lavoro in un’azienda a Ferentino, in provincia di Frosinone. L’uomo, di 49 anni, è stato soccorso e trasferito d’urgenza in eliambulanza a Roma.

Incidente sul lavoro oggi, mercoledì 20 dicembre 2023, nel frusinate nella zona industriale del Comune di Ferentino. Secondo quanto ricostruito l’operaio, per cause in fase di accertamento, sarebbe rimasto incastrato con le gambe tra due blocchi di cemento mentre stava lavorando all’interno di uno stabilimento della zona.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri. L’uomo, ferito in modo grave, non sarebbe comunque in pericolo di vita. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle misure di sicurezza.

Il precedente

A Cassino, sempre in provincia di Frosinone, pochi giorni fa si era verificato un altro incidente sul lavoro, in quel caso, purtroppo, dall’esito mortale. A perdere la vita un operaio di 58 anni precipitato all’interno di un vano ascensore.

Anche a Roma, a fine novembre, era stata registrata una vittima: nella circostanza era deceduto il 60enne Vincenzo Torella. La vittima era stata schiacciata da una trivella mentre stava svolgendo lavori di ristrutturazione in un edificio in pieno centro, in via Ludovisi, a pochi passi da Porta Pinciana e via Veneto.

