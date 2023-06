La dea bendata bacia un operaio del frusinate: Gratta e Vinci da mezzo milione di euro

‘Oggi la fortuna è passata da noi’ scrive in un post lo Smile Cafè situato su via Casilina Nord, nel centro Commerciale Le Grange di Piedimonte San Germano. ‘Vinti 500mila euro – aggiunge -. Complimenti al nostro cliente’. Grande entusiasmo da parte del locale di ristoro che ha voluto dare lui stesso la notizia dopo aver venduto il biglietto vincente a un operaio.

L’operaio dopo aver consumato la colazione ha deciso di comprare il biglietto

L’uomo, sembra sia un’habitué del locale e dopo aver consumato la colazione ha deciso anche di comprare un Gratta e vinci da cinque euro. Un biglietto fortunato, visto che ha presto scoperto di aver vinto mezzo milione. Uno choc per l’operaio che, come prima cosa, è andato a verificare se effettivamente aveva vinto. Poi si è volatilizzato.

Di certo il fortunato vincitore, grazie al cospicuo premio, potrà contare su una vita molto più agiata. Una felicità condivisa dai gestori del locale. A soli 4 giorni da analoga vincita in provincia di Roma, precisamente a Rocca di Papa, la dea bendata, stavolta ha baciato un giocatore della provincia di Frosinone.

L’ultimo Gratta e Vinci da 500mila euro era stato venduto in Provincia di Roma

Anche a Rocca di Papa il fortunato giocatore aveva acquistato un Gratta e Vinci della serie ‘Numerissimi’ sempre a cinque euro. In quell’occasione a vendere il biglietto vincete era stata una tabaccheria, ‘Campi D’Annibale, in piazza G di Vittorio. In quell’occasione sono stati anche altri i giocatori che si sono aggiudicati cospicui premi con il 10elotto: a Terracina, in provincia di Latina, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro. Doppietta anche tra Roma e provincia, con un 8 Doppio Oro da 20mila euro a Ladispoli e un 8 da 10mila euro nella Capitale. Ricordiamo poi che l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,8 miliardi dall’inizio dell’anno.