Non accetta la fine del matrimonio e perseguita l’ex marito: braccialetto elettronico per una 47enne

Stalking all’ex marito. Una 47enne non riuscendo proprio ad accettare la fine del matrimonio, per niente propensa a lasciarlo andare, ha messo in atto tutta una serie di comportamenti che le sono costati denunce da parte dell’ex e, alla fine, anche l’applicazione di una misura cautelare personale notificatale, nei giorni scorsi dai Carabinieri della stazione di Atina, in provincia di Frosinone.

Stalker perseguita per oltre un anno l’ex marito

Gli atti persecutori da parte della donna sono andati avanti per un lungo lasso temporale, oltre un anno. Da settembre 2022 a novembre 2023 la 47enne ha messo in atto tutta una serie di comportamenti vessatori nei confronti del suo ex marito che, di fronte al susseguirsi di fatti, non ha esitato a sporgere regolare denuncia agli uomini dell’Arma.

I Carabinieri hanno applicato alla 47enne il braccialetto elettronico

Ma la stalker deve aver davvero esagerato, perché la Procura della Repubblica di Cassino ha chiesto e ottenuto dal giudice l’applicazione nei confronti della 47enne del braccialetto elettronico. Grazie al dispositivo le forze dell’ordine saranno costantemente informate sugli spostamenti della donna e, quindi, anche sugli eventuali tentativi di proseguire nel compimento di atti persecutori in danno all’ex coniuge.

Una misura per impedire il ripetersi di atti persecutori ai danni dell’ex marito

Una misura che impedirà alla stalker di vessare ancora l’uomo costringendolo a modificare le sue abitudini di vita o, comunque, a temere di dover far fronte costantemente ai tentativi di approccio della sua ex. Un intervento, quello dei Carabinieri che conferma la vicinanza delle forze dell’ordine alle esigenze dei cittadini, soprattutto coloro che si trovano in situazioni di debolezza e, nel caso di specie, anche il contrasto a qualsiasi tipo di comportamento illecito. Il braccialetto elettronico avvertirà i militari qualora la donna, in barba al provvedimento, dovesse tentare nuovamente di avvicinare la sua vittima.