«Ora fai una brutta fine»: detenuto minaccia agente con una lama alla gola

Momenti di paura ieri per un agente di polizia penitenziaria aggredito da un detenuto. Quest’ultimo, con una lama rudimentale, gli ha sferrato un fendente alla gola. Non è purtroppo la prima volta che all’interno della struttura penitenziaria si verificano simili episodi. Tali circostanze contribuiscono, dunque, a tenere alto il livello di allarme al fine di evitare il ripetersi di simili ed ancor più gravi condotte.

Caos a Regina Coeli, doppia aggressione in carcere: “Agente rischia di perdere un occhio”

Aggredito da un detenuto un agente di polizia penitenziaria

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri presso il carcere di Frosinone. Un’aggressione in piena regola quella che si è consumata ai danni dell’agente il quale è stato poi subito soccorso e tempestivamente trasferito presso l’ospedale Spaziani. Invece, notata la scena, il detenuto è stato immobilizzato e reso inoffensivo dagli altri agenti. Al momento non si conoscono le condizioni di salute dell’agente aggredito ma, stando alla prime informazioni in merito, sembrerebbe essere fuori pericolo.

I precedenti

Purtroppo, come detto, non è la prima volta che si verificano episodi del genere all’interno della struttura penitenziaria. Infatti, nel 2021 c’era stata una sparatoria per via di un regolamento di conti tra detenuti. Ora, anche a distanza di tempo, le circostanze che hanno permesso l’ingresso nel carcere dell’arma restano avvolte nel mistero. Diverse, infatti, le versioni: secondo alcuni la pistola sarebbe stata portata da un drone dall’esterno, mentre altri vedrebbero la presenza di un agente minacciato.

Il commento di De Fazio

“Continuando così, e con altre quattro aggressioni al giorno, la situazione è chiaramente destinata a degenerare ulteriormente e temiamo che possa succedere il peggio, ancor di più che nel marzo del 2020 quando si scatenarono rivolte ed a livello nazionale si contarono 13 morti tra i reclusi” queste le eloquenti parole di Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria.