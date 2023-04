Sdraiati sull’asfalto aspettano l’arrivo delle auto, chi resta di più vince: 6 giovani incastrati dai video

Credevano fosse un gioco. Una sfida che ha messo in pericolo la loro stessa incolumità oltre che quella degli automobilisti in transito. Sdraiati sull’asfalto aspettavano l’arrivo delle vetture e chi resisteva di più, nonostante l’arrivo delle auto, aveva vinto. Una sfida che forse voleva essere un gioco di coraggio, ma non è stato niente altro che una dimostrazione di incoscienza. E, quando sono stati richiamati dal portiere di un albergo che ha visto la scena, sono scappati, anche un po’ risentiti, perché gli era stato rovinato il divertimento. Forse la fuga gli ha dato anche l’idea di averla fatta franca. Ma così non è…

I 6 protagonisti dell’assurda sfida sono stati incastrati dai video

Ma i 4 ragazzi e le 2 ragazze che si sono resi protagonisti di un gioco privo di senso, ma soprattutto pericoloso, nella notte tra il 2 e il 3 aprile su via Casilina, nel territorio comunale di Piedimonte San Germano, a Frosinone, sono stati incastrati dai video che hanno dato ai sei ragazzi un nome. Perché. A rendere ancora più pazzesco un gioco assurdo, il fatto che i protagonisti di questo ‘passatempo’ abbiano anche filmato l’accaduto e abbiano postato i video sui social.

I ragazzi che aspettavano l’arrivo delle auto si sono filmati e hanno postato le immagini sui social

Le immagini sono diventate virali. Velocemente hanno fatto il giro dei comuni della Ciociaria. Tra divertimento di qualcuno (altrettanto incosciente) e grande preoccupazione di altri. Il sindaco è stato uno di questi ultimi. Ed è stato proprio il primo cittadino Gioacchino Ferdinandi a dare l’allarme. Le indagini dei Carabinieri, sembra proprio, siano state immediatamente fruttuose e ora i sei giovani hanno un nome. Ferdinandi nel rivolgere un appello alle famiglie chiede aiuto anche a chiunque venga a conoscenza di fatti del genere perché denunci. La preoccupazione del sindaco, seppure non espressa apertamente, è che altri ragazzi possano emulare episodi del genere.