Tragedia all’ospedale di Cassino, paziente precipita dal quarto piano e muore

Choc e sgomento nel pomeriggio di ieri all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove un paziente, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è precipitato dal quarto piano. Una caduta che non ha dato scampo al 50enne che sembrerebbe essere morto sul colpo.

Il dramma si è consumato intorno alle 14 di ieri, lunedì 8 gennaio 2024. Il corpo dell’uomo è caduto nei pressi della postazione del 118 e i sanitari si sono adoperati velocemente nel tentativo di mettere in atto tutte le procedure necessarie a salvare la vita del paziente. Purtroppo, però, tutto si è rivelato vano, il personale sanitario accorso non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

Il 50enne era ricoverato nel reparto di Pneumologia

Dalle prime risultanze investigative, sembrerebbe che il 50enne straniero fosse ricoverato a Cassino nel reparto di Pneumologia in attesa di essere trasferito in un ospedale romano, quando è caduto alla finestra del nosocomio di Cassino. Un fatto che non trova ancora una spiegazione e sulla cui dinamica stanno indagando gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato insieme ai Carabinieri della Compagnia della città.

Polizia, Carabinieri e anche Sostituto procuratore sul posto per ricostruire la dinamica

Sul posto è accorso, nell’immediatezza dei fatti, anche il Sostituto procuratore della Procura della Repubblica, Marina Marra, chiamato a coordinare le attività investigative in cerca di risposte. Al momento non sembra escludersi alcuna possibilità: né l’eventuale gesto volontario, né tantomeno l’incidente, una distrazione fatale. Solo le indagini potranno dare risposte in merito all’accaduto, mentre la notizia, diffusasi velocemente tra le corsie del presidio ospedaliero, ha lasciato personale sanitario e gli altri degenti scioccati.