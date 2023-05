Tragedia sul Lago Maggiore, tromba d’aria travolge una barca: tra i morti un carabiniere di Alatri

Tragedia sul Lago Maggiore domenica poco dopo le 19 e 30. Una barca si è ribaltata a causa di una violenta tromba d’aria. Un incidente nel quale sono morte quattro persone. Tra questi ultimi c’è anche Claudio Alonzi, 62enne originari di Vicero, contrada di Alatri, in provincia di Frosinone, un dipendente del comparto di Intelligence. Doveva essere l’occasione per festeggiare insieme ad amici un compleanno. Un momento di svago, lontani dal lavoro e dagli impegni, invece, quella gita in barca si è trasformata in un dramma.

L’imbarcazione è stata travolta da una tromba d’aria

Il 62enne ciociaro, sposato e con due figli, domenica era insieme ad altre 24 persone su quel natante. L’arrivo della tempesta li ha colti di sorpresa. Sono stati letteralmente travolti e non hanno potuto fare nulla per evitare che l’imbarcazione si capovolgesse. Un incidente a causa del quale i 25 occupanti sono stati catapultati in acqua. La scena che è seguita è stata raccapricciante: persone terrorizzate che urlavano e annaspavano per mettersi in salvo. Qualcuno è riuscito a raggiungere la riva a nuoto, ma qualcun altro, quattro tra i quali il 62enne di Alatri, non ce l’hanno fatta.

Il corpo del carabiniere di Alatri recuperato ieri dai Vigili del fuoco

Solo nella mattina di ieri i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno potuto recuperare le salme delle quattro persone decedute, tra le quali anche il dipendente dell’Intelligence si Alatri, Alonzi. La decisione di uscire in barca era stata dettata dalle buone condizioni meteo, niente faceva presagire quello che sarebbe successo poco dopo. I soccorsi sono stati tempestivi e, infatti, sono state recuperare in breve varie persone, anche grazie al supporto di altre imbarcazioni che si trovavano nelle vicinanze. Ora sul caso è stata aperto un fascicolo di indagine da parte della Procura della Repubblica di Busto Arsizio che vuole fare luce sull’accaduto.