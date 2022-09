Va in arresto cardiaco 3 volte in meno di un’ora, poi in coma farmacologico: la storia di William

Va in arresto cardiaco per tre volte in meno di un’ora. L’uomo, un 43enne, ha sentito un forte dolore al petto e ha perso conoscenza.

La vicenda

La storia di William, responsabile di un magazzino di una ditta commerciale nel settore edile a Frosinone, è finita nel migliore dei modi ma è stata spaventosa per il 43enne e la sua famiglia. L’uomo mentre si trovava con gli amici a Posta Fibreno, nel Parco nazionale d’Abruzzo, stava preparando una grigliata quando ha sentito un forte dolore al petto e le braccia pesanti.

Leggi anche: Entrano in casa di notte per derubarla ma… i vicini gli lanciano sedie e scope dal balcone

L’arresto cardiaco e il coma farmacologico

La compagna e uno dei suoi amici sono intervenuti subito e hanno chiamato i soccorsi. L’ambulanza lo ha portato nell’ospedale di Frosinone nel reparto Utic e poi in quello di emodinamica e di cardiologia, dove i medici sono riusciti a far funzionare di nuovo il suo cuore. William si è risvegliato il giorno dopo nell’ospedale di Frosinone dopo 3 arresti cardiaci e un coma farmacologico.

Leggi anche: Ruba ambulanza e…finisce in una scarpata: paura per un paziente

William: “Non sai spiegarti quello che accade finché non lo subisci”

“Non sai spiegarti quello che ti accade finché non lo subisci – racconta William al sito editoriaresponsabile.com – ed insieme alla fidanzata Elvira e alla famiglia non smettono di ringraziare il reparto ospedaliero . Così, oggi guardi la vita da un’altra prospettiva, che va vissuta giorno per giorno, senza stress, con l’affetto degli amici e di chi ti ama. E poi ci sono gli angeli custodi. Di quelli, no, non puoi farne a meno”.