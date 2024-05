Vince 128mila euro al SuperEnalotto ma non controlla i numeri: pensionato rischia di perdere il montepremi

Ha vinto oltre 128 mila euro ma non lo sapeva perché si era dimenticato di controllare la schedina giocata. Così un pensionato ha rischiato di perdere il maxi montepremi: poi però, a pochi giorni dalla scadenza fissata dalla normativa, il fortunato – ma ignaro – vincitore è stato rintracciato. La storia.

Da tre mesi era “ricercato”, ma dell’uomo che era riuscito a portare a casa (non sapendolo) un bel jackpot del SuperEnalotto sembrava non esserci traccia da nessuna parte. La schedina vincente risale addirittura allo scorso 2 febbraio quando il giocatore aveva partecipato all’estrazione corrente giornaliera (la n.18 del 2024, era un venerdì, ndr). Poi però, come di solito invece si usa fare, si era completamente dimenticato di controllare se quei numeri che aveva giocato fossero o meno usciti. Una dimenticanza che rischiava di costargli caro.

Vince oltre 120mila euro al SuperEnalotto ma non lo sa: la vicenda

Chi poteva infatti immaginare che proprio quei numeri erano quelli vincenti? Del resto spesso si gioca giusto per il gusto di farlo con la convinzione che arrivare al montepremi sarà pressoché impossibile. Non stavolta però. Sì perché l’uomo aveva vinto giocando online al SuperEnalotto effettivamente ben 128 mila euro ma non avendo mai controllato la schedina non se ne era mai accorto.

Tuttavia, quando mancavano ormai solo pochi giorni per riscuotere la vincita – pena la perdita del montepremi – e soprattutto quando le speranze dei più curiosi stavano per affievolirsi, ecco arrivare l’improvvisa svolta: Sisal è infatti riuscita a contattare il misterioso vincitore risalendo, tramite il processo di verifica delle vincite online non riscosse, alla sua identità. Ma dove si “nascondeva”?

La storia di “Cimario” dalla provincia di Frosinone

“Cimario” (nome di fantasia scelto dal vincitore) è stato individuato infine nel Lazio, nella provincia di Frosinone. Pensionato, l’uomo si gode i nipoti d’estate, si dedica ai suoi hobby e sogna di fare qualche viaggio in più, quelli che avrebbe voluto realizzare con la moglie e i figli e che oggi vorrebbe godere anche insieme ai nipoti, questo l’identikit del fortunato giocatore. Intervistato da Sisal, racconta:

“Sognavo di avere tempo di qualità, un tempo che serve a divertirsi e a godere degli affetti e di cui spesso si può disporre solo quando si è anziani. E i soldi aiutano a realizzare i sogni”.

Continua:

“Quando pensi alla fortuna pensi di trovare 10 euro nella tasca di un vecchio pantalone e ti senti già felice. Quello che non puoi prevedere, come nel mio caso, è che sia ostinata e che abbia fatto di tutto per raggiungermi…con sms, mail, notifiche personalizzate sulla app, fino alla inaspettata chiamata di Sisal, decisiva!”

Il giocatore, c’è da dire, aveva scelto numeri del tutto casuali – nello specifico 2, 35, 38, 44, 68, 83, J 50, SS 73 – perché, spiega Cimario, “se la fortuna decide di baciarti, sa dove trovarti e come raggiungerti“. Certo, poi bisognerebbe anche controllare se si ha vinto, altrimenti tutto viene vanificato. E dove non si arriva per distrazione talvolta interviene qualcun altro, proprio come in questo caso. Una doppia fortuna insomma.

“L’importante è sorridere e accontentarsi di ciò che si ha”

Una volta appreso della vincita l’emozione di Cimario è stata fortissima e ha subito condiviso la notizia con moglie e figli festeggiando. Un’emozione che tenterà di riprovare, restando con i piedi per terra: