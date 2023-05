Pronostico Finale Coppa Italia Inter-Fiorentina: chi vince e quote scommesse

Per i tifosi dell’Inter e della Fiorentina, ma per tutti gli appassionati di calcio è iniziato il conto alla rovescia in vista della finale di Coppa Italia che si disputerà mercoledì 24 maggio a Roma. Il fischio di inizio è fissato per le 21 e coloro che non possono raggiungere lo stadio capitolino per vedere il match potranno guardarlo in chiaro su Canale 5 e Mediaset Infinity+.

La domanda che tutti si stanno facendo in queste ore è: ‘Chi vincerà?’

Una delle due squadra che scenderà sul rettangolo di gioco dovrà aggiudicarsi la gara, pertanto sono previsti anche i tempi supplementari e, all’occorrenza, i calci di rigore. Ma la domanda che tutti si stanno facendo in queste ore è: Chi vincerà? Cosa dicono i pronostici? Una risposta tutt’altro che semplice da fornire in un incontro di calcio che presenta sempre delle incognite. Ma andiamo a vedere più da vicino le caratteristiche di ciascuna finalista.

Fiorentina e Inter ‘in cerca’ della Coppa

La Fiorentina con questa eventuale Coppa Italia raggiungerebbe la settima coppa della sua storia. L’ultima l’se l’è aggiudicata nel 2001. Tanta la speranza che i sostenitori della squadra Viola ripongono nei ragazzi di Vincenzo Italiano, imbattuti nelle ultime tre giornate di campionato, con due vittorie e un pareggio contro il Torino. Tra i titolari di mercoledì sera dovrebbero esserci Nico Gonzalez, Amrabat, Cabral e Jovic.

L’Inter arriverà piuttosto provato, dopo la pesante sconfitta al Diego Maradona di Napoli, dove, dopo una serie di otto vittorie consecutive, ha ottenuto una scottante sconfitta contro i ragazzi di Mister Luciano Spalletti. L’Inter che ha conquistato il trofeo nella passata edizione, cercherà di mantenere il trofeo. Un compito arduo per i giocatori di Simone Inzaghi.

Formazioni che dovrebbero scendere in campo

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Cabral, Kouame

Inter: Handanovic, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Lautaro, Dzeko