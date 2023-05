Biglietti finale Coppa Italia tra Inter-Fiorentina: quando escono, prezzi e come acquistarli su Viva Ticket

Una domanda a cui tenteremo di dare un risposta, dal momento che in molti ce lo stanno chiedendo: dove è possibile acquistare i biglietti della finale di Coppa Italia 2022/2023? E ancora, quale è il prezzo, e quali sono le modalità di vendita? I tifosi, ormai, non stanno più nella pelle, e per questo cercheremo di dare delle risposte esaurienti in vista della grande sfida che si terrà il 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Insomma, vogliamo essere ridondanti. Il match è attesissimo, e la finale di Coppa Italia quest’anno si disputerà tra Inter e Fiorentina. Di fatto, i nerazzurri in semifinale hanno eliminato la Juventus, mentre i viola hanno avuto buon gioco sulla Cremonese, la vera rivelazione di questa stagione. Dunque, la finale decreterà i nuovi campioni della Coppa per quest’anno.

Stadio Roma a Pietralata: oggi il sopralluogo dei consiglieri e i dubbi sulla mobilità

Finale Coppa Italia 2023: dove prendere i biglietti

Una data anzitutto: la finale di Coppia Italia 2023 si svolgerà alle ore 21:00 di mercoledì 24 maggio. La sfida sarà tra Inter e Fiorentina, una gara secca, diretta, dove può succedere di tutto, perché si sa, le finali fanno gioco a sé. La cornice per l’evento è certamente una delle più belle: lo stadio Olimpico di Roma. Le modalità di vendita dei biglietti rimangono quelle tradizionali, di sempre, le stesse per la finale 2022/2023 della Coppa Italia. La vendita inizierà lunedì 6 maggio alle ore 14 sul circuito di VivaTicket.

Per quanto riguarda, invece, la questione prezzi e i relativi settori, ricordiamo prima di tutto che ognuna delle due finaliste ha avuto a disposizione una uguale porzione dello stadio, per una capienza del 100% ovvero di 68.000 posti a sedere. La vendita dei biglietti è stata suddivisa in quattro fasi:

lunedì 6 maggio – possessori Viola Pack e abbonati della Serie A 19/20 Inter*;

– possessori Viola Pack e abbonati della Serie A 19/20 Inter*; mercoledì 8 maggio – abbonati Fiorentina

– abbonati Fiorentina giovedì 10 maggio – possessori della InViola Card e soci Inter club*

– possessori della InViola Card e soci Inter club* lunedì 15 maggio – vendita libera a tutti degli eventuali biglietti residui.

Quali sono i prezzi dei biglietti

Ecco i prezzi per la finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina: