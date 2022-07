Willy Monteiro, la foto degli amici fuori dal Tribunale: «Ce l’abbiamo fatta fratello»

10 giugno 2021, 4 luglio 2022. E una scritta: «Ce l’abbiamo fatta fratello». La foto ha già fatto il giro del web, rimbalzando praticamente ovunque. Loro, gli amici di Willy Monteiro Duarte, ucciso brutalmente la notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, hanno sempre seguito l’evolversi della vicenda giudiziaria. Ed erano presenti anche ieri, quando il Giudice ha condannato all’ergastolo i fratelli Bianchi.

Ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi

La sentenza è arrivata, come vi abbiamo raccontato in questo servizio, nella giornata di ieri. Il processo puntava a chiarire la responsabilità dei quattro imputati (Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia) nella morte di Willy Monteiro Duarte dopo i tragici fatti di due anni fa. I primi provvedimenti letti sono a carico dei fratelli Bianchi: ergastolo. In aula parte un applauso mentre esplode la rabbia degli imputati.

Omicidio Willy le altre condanne

Francesco Belleggia è stato invece condannato a 23 anni. Ventuno invece quelli inflitti al quarto e ultimo imputato, Mario Pincarelli.