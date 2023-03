Gaeta. Botte e insulti ai poliziotti, 41enne finisce ai domiciliari, poi evade: riarrestato

Camminava nel centro della carreggiata rischiando di mettere in pericolo la sua incolumità e quella degli automobilisti in transito sulla strada. E gli agenti del Commissariato di Gaeta hanno cercato di convincerlo a sposarsi. Ma non solo il tentativo è stato vano, per quanto l’uomo, in stato di evidente alterazione, ha iniziato a inveire contro i, mostrandosi anche aggressivo. Gli uomini dell’Arma hanno proceduto all’arresto del 41enne, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, residente in Città.

All’atto del controllo il soggetto si dava alla fuga ma veniva raggiunto dai poliziotti; una volta fermato poneva in essere una violenza resistenza per cui procurava lesioni personali alla spalla a uno degli Agenti , a fatica veniva bloccato e condotto presso il Commissariato di Gaeta. Per tali fatti, dopo gli accertamenti di rito, il 41enne è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, tradotto presso il suo domicilio in attesa del giudizio per direttissima.

Ristretti ai domiciliari, evade: viene riarrestato

Dopo poche ore dal trasferimento agli arresti domiciliari l’uomo veniva trovato in strada da una pattuglia dei Carabinieri di Gaeta che procedeva nuovamente al suo arresto, questa volta per il reato di evasione e, come disposto dal Pubblico Ministero di Turno presso la Procura di Cassino, l’uomo veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza di Gaeta, in attesa del giudizio per direttissima.