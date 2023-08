Vasto incendio a Gaeta, in fumo oltre 30 ettari di bosco: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte (FOTO E VIDEO)

Ore di fuoco a Gaeta costretti a fare i conti con un tremendo incendio. Ieri sera un grosso rogo è infatti divampato infatti in zona Le Vignole, interessando tutta l’area collinare, a pochi metri dalle abitazioni e dal deposito Eni. L’incendio si è protratto tutta la notte tra il terrore dei residenti e ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco fino alle prime luci del giorno di sabato mattina.

Incendio “a Le Vignole”

Poco dopo le 19.00 di ieri, venerdì 28 luglio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Gaeta a seguito delle segnalazioni giunte al NUE112. L’allarme ha riguardato un incendio di vegetazione e sterpaglie. Lì le fiamme, complice l’ambiente secco e il caldo torrido, hanno preso piede in zona Le Vignole, dove è prontamente intervenuta la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Gaeta, constatando la presenza di un vasto incendio che stava interessando una collina.

Vigili del fuoco operativi tutta la notte

Poco dopo sono iniziate le operazioni di spegnimento a terra da parte dei Vigili del fuoco, grazie anche al supporto di un mezzo aereo antincendio della Regione Lazio, i cui lanci sono stati coordinati a terra dal direttore delle operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco prontamente intervenuto.

Sul posto, vista la difficoltà nello spegnimento a causa del forte vento, è stato necessario anche il supporto della squadra territoriale vigili del fuoco di Castelforte e Volontari di Protezione Civile. L’intervento si è protratto per tutta la notte e, per fortuna, è stato estinto alle 9 circa di questa mattina. Non si riscontrano morti o feriti ma i danni, purtroppo ci sono: l’incendio ha distrutto infatti circa 30 ettari di vegetazione, senza contare che ha minacciato diverse abitazioni oltre che il deposito Eni.