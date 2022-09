Guidonia Montecelio: per una notte capitale europea della boxe

Guidonia. Capitale della boxe europea per un giorno: sembra un sogno, ma è realtà! Il Palazzetto dello Sport di Guidonia Montecelio, il 5 ottobre prossimo, ospiterà l’incontro valevole per il titolo Unione Europea categoria Pesi Massimi Leggeri di boxe. Sul ring salirà il pluricampione guidoniano Luca D’Ortenzi che, finalmente, torna a giocarsi un titolo nella sua città.

Il grande evento a Guidonia Montecelio

L’evento è organizzato dalla Asd Accademia Pugilistica Roma Est, dal direttore sportivo Veruska Sirimarco con i maestri Simone Autorino e Fabio Fantauzzi, il cutMmn Valerio Fantauzzi e la BBT Production di Davide Buccioni. I dettagli sul match saranno svelati dagli organizzatori nei prossimi giorni.

Le parole del primo cittadino

“Con gioia – spiega il Sindaco Mauro Lombardo – la città ospiterà questo importante incontro di boxe e abbracciando il suo campione Luca D’Ortenzi. Per Guidonia Montecelio si aprono le porte per un match valevole per il titolo europeo. Sostenere le realtà sportive del nostro territorio è un dovere di ogni buona amministrazione tanto più quando, come nel nostro caso, si ha la fortuna di avere delle eccellenze in campo internazionale”.

”Un’importate vetrina per la città”

“Questo incontro – aggiunge l’assessore allo Sport Cristina Rossi – rappresenta una importante vetrina per la città. La boxe, tra l’altro, vanta una lunga tradizione nel nostro comune. Come in questa occasione, assicureremo sempre la massima collaborazione alle realtà sportive impegnate a diffondere la cultura e i valori dello sport”.