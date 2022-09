Guidonia, scuolabus per studenti disabili: ecco come fare domanda

Sono stati pubblicati gli schemi di domanda per le richieste del servizio di trasporto per alunni con disabilità residenti che frequentano le scuole della città di Guidonia, con priorità per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il termine ultimo per presentare la domanda è il 14 settembre 2022.

Tra gli altri schemi di domanda anche quelli per fare richiesta dei contributi a copertura delle spese sostenute per il trasporto degli alunni con disabilità residenti nella Regione e frequentanti le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado, statali o paritarie e i Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (termine presentazione domanda: 26 settembre 2022).

Come presentare le domande

Entrambe le domande dovranno essere presentate mediante posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.guidonia.org o direttamente all’Ufficio del Protocollo generale, sito in piazza Matteotti n. 20, nelle giornate e negli orari di apertura al pubblico, utilizzando esclusivamente l’apposito modello.

Per qualsiasi informazione o necessità di assistenza è possibile contattare il numero di telefono 0774/301488, consultare il sito www.guidonia.org o formulare la richiesta tramite email a: segretariatosociale@guidonia.org.