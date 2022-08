‘Aiuto, non so come andare dal medico per una visita importante’: 85enne disabile bussa alla caserma dei carabinieri

“Aiutatemi, da solo non so come raggiungere l’ambulatorio medico. Non farei mai in tempo per l’appuntamento che ho”. Queste le parole pronunciate da un anziano di 85 anni, disabile, costretto su una sedia a rotelle, residente a Ostia.

Da Ostia a Fiumicino: impresa da impossibile a possibile

L’uomo si è presentato alla porta del Comando Stazione Carabinieri di Ostia questa mattina presto. Ha suonato e ha spiegato ai militari che sarebbe dovuto andare fino a Fiumicino, per sottoporsi ad una visita specialistica importante presso un ambulatorio medico.

Ma, viste le sue condizioni, non riusciva a farlo da solo. L’uomo, 85enne vedovo, infatti, L’uomo, a causa della sua disabilità, ha un’oggettiva difficoltà nell’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Compresa la sua accorata richiesta, i militari si sono messi subito in contatto con la locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Hanno quindi predisposto un trasferimento urgente con un’ambulanza in dotazione all’Associazione.

L’85enne ha potuto, così, effettuare la sua visita ed ha tenuto a ringraziare pubblicamente i Carabinieri per la vicinanza mostrata.

