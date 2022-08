Ostia, risucchiato dalla corrente rischia di annegare: salvato in extremis

Tragedia sfiorata oggi a Ostia, nelle prime ore del pomeriggio, al lotto numero 1 sulla spiaggia del Greed Long Beach. Un 77enne, un giudice in vacanza sul litorale romano, era andato in riva al mare per bagnarsi i piedi, quando è stato risucchiato da quello che viene definito da quanti sono habitué della spiaggia locale “capo corrente”. “Due mulinelli che si incontrano hanno risucchiato il giudice”, ha spiegato uno dei presenti. L’uomo si è trovato all’improvviso a largo e ha iniziato a nuotare con grande difficoltà per tornare a riva.

L’assistente bagnanti salva il 77enne

Alessandro Mattei, l’assistente bagnanti, ha visto il 77enne in difficoltà e si è precipitato in suo aiuto. Un intervento non facile, vista la corrente così forte che lo trascinava a largo. L’esperienza e la prontezza di Alessandro hanno avuto la meglio. L’uomo è stato riportato a riva con qualche escoriazione, ma per fortuna indenne.

Diversi i soccorsi in mare

Alessandro in questi giorni ha il suo bel da fare a causa delle condizioni del mare non proprio favorevoli. Qualche ora prima di questo intervento ha dovuto riportare a riva una ragazza: anche lei ha rischiato di essere risucchiata dal mare. E anche ieri l’assistente bagnanti del Greed Long Beach è intervenuto per soccorrere due bambini in difficoltà. E a seguire, una volta che aveva staccato dal servizio e stava tornando a casa dopo il lavoro, è intervenuto anche sull’annegamento dell’82enne. Il giovane bagnino si è precipitato in aiuto e ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco all’anziano, fermandosi solo quando sono arrivate le forze dell’ordine.

