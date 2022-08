Ostia, si ribalta all’alba con l’auto sul lungomare: portato in Ospedale

Si è ribaltato con l’auto poco prima dell’alba di oggi a Ostia. L’incidente si è verificato sul Lungomare Duca degli Abruzzi all’altezza di Piazza Scipione Africano intorno alle 5.00. Coinvolta una Dacia Sandero. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare.

Auto ribaltata Ostia oggi

Ferita e trasportata in Ospedale la persona alla guida dell’auto. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Al vaglio dei caschi banchi la dinamica del sinistro che, ad ogni modo, non ha coinvolto altri veicoli.

