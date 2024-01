Incidente mortale a Guidonia, scooter contro autocarro: muore 44enne

Tragico incidente stradale ieri, martedì 9 gennaio, poco dopo mezzogiorno, in via Casal Bianco, nel territorio di Guidonia Montecelio. Uno scooter si è scontrato con un autocarro, e, purtroppo, per il centauro, un 44enne, non c’è stato nulla da fare. Nonostante la corsa dei mezzi di soccorso e l’atterraggio dell’elisoccorso l’uomo è morto poco dopo lo scontro. Vani si sono rivelati tutti i tentativi dei sanitari di mantenerlo in vita.

Al vaglio della Polizia locale la dinamica dell’incidente

Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro mortale, sulla quale stanno cercando di fare luce gli uomini del servizio Sicurezza e infortunistica della Polizia locale. Un accertamento volto a stabilire eventuali responsabilità sull’accaduto. Unica certezza, per ora, è che l’impatto è stato estremamente violento, al punto che il 44enne è morto sul colpo. Il conducente dell’autoarticolato è stato trasportato nell’ospedale di Colleferro in stato di choc, dove verrà sottoposto, come di consuetudine, anche agli accertamenti di rito per verificare se fosse sotto effetti di stupefacenti o alcol.

Strada chiusa alla viabilità per consentire le operazioni dei soccorritori

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scooter viaggiasse in direzione Roma quando è andato a sbattere contro la fiancata sinistra del furgone, a circa un chilometro dal casello autostradale dell’A1, su via Casal Bianco, di fronte all’ingresso di via Tor Mastorta. Ma le forze dell’ordine dovranno appurare se esistono eventuali responsabilità. Le indagini avviate immediatamente dai caschi bianchi hanno, inevitabilmente, avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, ma anche lo svolgimento dei rilievi utili a stabilire cosa sia accaduto e la messa in sicurezza.