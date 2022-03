Scompare da giorni senza lasciare traccia: l’appello disperato della figlia per ritrovare Cornel Roman

Guidonia. Questa mattina, in redazione, ci giunge la richiesta disperata di aiuto da parte di una figlia che non ha più notizie del padre da giorni. L’uomo sembrerebbe essere scomparso da venerdì scorso. Di lui, nessuna traccia da allora, nonostante gli esasperati tentativi di rintracciarlo da parte della famiglia. Nessun bigliettino, nessun indizio che possa minimamente far sospettare la sua posizione. L’unica cosa certa è che l’uomo è residente a Guidonia Montecelio, si chiama Cornel Roman ed ha 57 anni. Condividiamo di seguito l’annuncio della figlia, con foto e descrizione, nella speranza che questo appello posa trovare un veloce riscontro.

L’annuncio della figlia a Guidonia

”Buongiorno. Faccio un appello a voi di aiutarmi a ricercare mio papà che da venerdì è scomparso. Vive a Guidonia Montecelio. Si chiama Cornel Roman, ha 57 anni , cappelli chiari e occhi verdi. E’ rumeno e abita con mia madre e la mia piccola sorellina. Siamo disperarti perché nessuno non la visto. Da nessuna parte. È stata fatta anche la denuncia ufficiale, abbiamo chiamato tutti gli ospitali dalla zona. Ma niente.” L’appello della figlia Alexandra Roman.