Tragedia sul litorale romano, donna accusa un malore e muore. Il dramma all’interno del parco pubblico in piazza nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Choc a Ladispoli nella giornata di ieri, sabato 13 aprile 2024, dove una donna è stata stroncata da un malore mentre si trovava in un giardino pubblico. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Purtroppo però per lei non c’è stato nulla da fare.

Donna muore nel parco a Ladispoli: il dramma

La donna, di 60 anni, si trovava nell’area verde di Piazza Domitilla per una passeggiata dopo cena. Improvvisamente però si è sentita male e si è accasciata su una panchina. Lì la troveranno i sanitari del 118 intervenuti poco dopo ma nonostante i tentativi di salvarle la vita alla fine la 60enne non ce l’ha fatta. Sul posto, allertati dal 118, sono intervenuti anche i Militari della locale Stazione.

