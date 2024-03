Roma, malore in Metro: linea B in tilt

Disagi stamattina per chi era in viaggio sulla linea B della Metro a Roma. Un passeggero ha avuto un malore e la necessità di far intervenire i soccorsi ha imposto uno stop al treno, mandando in tilt la circolazione.

Il malore a bordo treno nelle prime ore di oggi

Erano le 8 e 30 di stamattina, orario di punta, quando un viaggiatore s’è sentito male a bordo di un treno alla fermata della stazione Colosseo. Il convoglio è stato fermato per consentire le operazioni di soccorso, ma questo ha creato inevitabili disagi sulla circolazione. Il traffico sulla linea B della Metro è stato fortemente rallentato provocando gravi problemi per i pendolari.

Ritardi per i pendolari in viaggio sulla linea B

Trattandosi delle prime ore della mattina, ad avere ripercussioni per i ritardi sono stati tantissimi viaggiatori, nella maggior parte dei casi, rimasti bloccati sulle banchine per oltre mezz’ora in attesa che la criticità fosse superata e in attesa di un convoglio che li conducesse a destinazione.

Oltre mezz’ora di attesa in banchina prima del ritorno alla normalità

Il tempo di affidare lo sfortunato alle cure dei sanitari del 118, che ha fatto registrare un costante aumento di passeggeri. Studenti e lavoratori hanno dovuto fare i conti con un ritardo considerevole stamattina, raggiungendo le mete prefissate con almeno 30 minuti di ritardo.