Jovanotti a Cerveteri, il Jova Beach Party sabato 23 e domenica 24 luglio: orario, strade chiuse e scaletta del concerto

Prima le polemiche degli ambientalisti e dei cittadini, alcuni dei quali hanno chiesto a gran voce l’annullamento o il ‘cambio’ luogo, poi la certezza: nessuno ferma Jovanotti. Sì, perché è tutto pronto per il suo Jova Beach Party, che sabato 23 e domenica 24 luglio si terrà a Cerveteri, più precisamente nella frazione di Campo di Mare. Tra strade chiuse, percorsi pedonali e navette, ecco come cambia la viabilità e come sarà il prossimo weekend.

Come cambia la viabilità a Cerveteri per il Jova Beach Party

Come ha fatto sapere il Sindaco, Elena Gubetti, sabato 23 e domenica 24 luglio Campo di Mare si trasformerà. E diventerà una grande isola pedonale: sì, perché ci si potrà muovere a piedi, in bici, con i monopattini, i pattini e con lo skate, ma non con le auto. I residenti, quelli con apposito contrassegno (da ritirare presso gli uffici della Polizia Municipale), potranno parcheggiare nell’area pubblica e gratuita a loro dedicata e prendere l’auto tutte le volte che vorranno. La circolazione delle vetture, ha ribadito il Primo Cittadino, non è consentita soltanto all’interno della frazione Campo di Mare.

La navetta gratuita

A disposizione di tutti ci sarà un servizio di navetta gratuita, sia sabato che domenica, che permetterà di spostarsi dal parcheggio alle proprie abitazioni. Previsto anche un servizio speciale dedicato alle persone con disabilità per accompagnarle a casa su richiesta. Tutte le info e le prenotazioni per la navetta al numero: .

Quali sono le spiagge accessibili

Le spiagge libere sono accessibili, ad eccezione di quella centrale, tra il SIX e l’Ocean Surf, che è inclusa nell’area concerto. Gli stabilimenti balneari, fuori dall’area dove si terrà il Jova Beach Party, quindi Renzi, Ezio e Quadrifoglio, resteranno aperti dalla mattina fino alle ore 17:00. Inoltre, tutti avranno modo di accedere liberamente alla grande area villaggio e luna park allestita sul lungomare, dove troveranno stand e giostre.

La scaletta del Jova Beach Party

Sono attese ben 24.000 persone a data (sul lungomare dei Navigatori Etruschi) e il conto alla rovescia si può attivare perché lo spettacolo e il divertimento con Jovanotti sono assicurati. Ecco, di seguito, la possibile (ma non ufficiale) scaletta perché il cantautore la cambia sempre. E sorprende!

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’uomo ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Play video

Un raggio di sole

Megamix

Non mi annoio

L’ombelico del mondo

Tanto

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Sul palco con Jovanotti, quasi sicuramente, saliranno tanti altri artisti e amici, che lui svelerà all’inizio del concerto. Dopo anni di restrizioni, ora finalmente si torna a ballare e a cantare e il Jova Beach Party sta per arrivare nel Lazio.