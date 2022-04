Jovanotti a Domenica In: chi è, età, carriera, canzoni, tour Jova Beach Party, Mediterraneo, figlia, moglie e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi della padrona di casa, Mara Venier, anche Jovanotti che, in apertura di puntata, con la sua chitarra ripercorrerà alcune tappe della sua lunga carriera artistica. Ma non solo. Il cantante accennerà alcuni suoi successi, presenterà la nuova edizione del tour estivo ‘Jova Beach Party’ e parlerà del suo nuovo album, ‘Mediterraneo’.

La biografia

Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, è nato a Roma il 27 settembre del 1966 ed è un noto cantautore, rapper, disc jockey. È nato da genitori toscani, Mario, membro del Corpo della gendarmeria dello Stato del Vaticano, e Viola Cardinali, a cui ha dedicato ‘Le tasche piene di sassi’. Jovanotti è il terzo di quarto fratelli: il primo, Umberto, istruttore di volo è morto nel 2007 in un incidente aereo a Latina, il secondo è Bernardo e la quarta, la più piccola, si chiama Anna.

La morte del fratello Umberto

Il 22 ottobre del 2007 il fratello Umberto, istruttore di volo della scuola Touchandgo, è morto in un incidente aereo a Latina. Dopo qualche mese, il cantautore gli ha dedicato la canzone ‘Fango’, che poi si è aggiudicata la prima edizione del Premio Mogol, riconoscimento destinato all’autore del miglior testo dell’anno da una giuria presieduta dallo stesso Mogol.

La carriera musicale

Jovanotti, molto giovane, ha avuto modo di conoscere Fiorello e Giancarlo Meo e di lavorare per Deejay Television. L’esordio in musica, però, è avvenuto nel 1987 con il singolo ‘Walking’, ma il debutto è avvenuto grazie a Claudio Cecchetto, o meglio alla moglie dell’uomo che lo ha notato e proposto al marito. Cecchetto, quindi, ha deciso di metterlo sotto contratto come presentatore a Deejay Television e come disc jockey a Radio Deejay. Da lì un successo dopo l’altro come presentatore alla radio, poi la pubblicazione dei primi album. E all’esperienza da cantautore, oggi è sicuramente uno degli artisti italiani più famosi e amati di sempre.

L’ultimo album Mediterraneo

Nel 2021 Jovanotti ha annunciato di essere al lavoro con Rick Rubin per il quindecimo album di inediti, poi nello stesso anno, a novembre, ha annunciato l’uscita del singolo Il boom e ha presentato il tour Jova Beach Party 2. Nel 2022 ha scritto e composto il brano Apri tutte le porte, presentato da Gianni Morandi al Festival di Sanremo e durante la serata delle cover ha partecipato in coppia con il cantante in un medley dei loro successi.

Recentemente, il 1° aprile, ha annunciato l’uscita della seconda parte del progetto, l’EP Mediterraneo. Il nuovo singolo è I Love You Baby, già tormentone in radio.

Chi è la moglie, la figlia Teresa

Ma veniamo alla vita privata. Jovanotti negli anni ’80, quando aveva appena esordito nel mondo della musica, ha avuto una storia d’amore con Rosita Celentano, la figlia di Adriano, sua partner anche nel videoclip de La mia voto. Nel 2008, però, ha sposato a Cortona, sua seconda casa, nella chiesa di Santa Maria Nuova, la fidanzata Francesca Valiani, che aveva conosciuto tramite la sorella Anna. I due convivevano da anni, poi hanno sugellato l’amore nel 1998, il 13 dicembre, quando è nata Teresa, alla quale il cantautore ha dedicato la canzone per te.

La malattia della figlia

Il 13 gennaio del 2021 Teresa ha annunciato su Instagram di aver attraversato un periodo difficile, di aver lottato in segreto, e per lungo tempo, contro un tumore al sistema linfatico, un linfoma di Hodgkin. Dopo 7 mesi e 6 cicli di chemioterapia, finalmente il 12 gennaio ha annunciato di essere guarita: “Ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla” – ha spiegato sui social in un lungo post, dove ha ringraziato la famiglia, gli amici, i medici e gli infermieri che l’hanno sempre aiutata e supportata.

Instagram

Jovanotti ha un profilo Instagram, è seguitissimo: con l’account @jovanottire vanta oltre 39 mila followers.