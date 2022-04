Teresa Cherubini, chi è la figlia di Jovanotti: età, oggi, fidanzato, fumetti, disegni, tumore e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi della padrona di casa, Mara Venier, anche Jovanotti che, in apertura di puntata, con la sua chitarra ripercorrerà alcune tappe della sua lunga carriera artistica. Ma non solo. Il cantante accennerà alcuni suoi successi, presenterà la nuova edizione del tour estivo ‘Jova Beach Party’ e parlerà del suo nuovo album, ‘Mediterraneo’. Ma conosciamo meglio la figlia, Teresa.

Chi è la figlia di Jovanotti e cosa studia

Teresa Cherubini è l’unica figlia del cantautore Jovanotti, nato dall’amore con la moglie Francesca Valiani. I due si sono fidanzati nel 1994, quattro anni dopo nel 1998, il 13 dicembre, è nata Teresa, che ha sugellato il loro amore. Per lei il cantante ha scritto la canzone ‘Per te’, un vero e proprio inno alla vita, un brano che ha fatto al storia della musica italiana.

La ragazza ha studiato negli USA e sembra molto lontana dal mondo dello spettacolo, distante dai riflettori. È una disegnatrice di fumetti e sui social, specie su Instagram, pubblica tutti i suoi lavori. Grande appassionata di musica, fotografia e letteratura fantasy.

La malattia

Teresa Cherubini, sugli stessi social dove pubblica i suoi disegni, il 13 gennaio del 2020 ha raccontato di aver lottato contro un tumore al sistema linfatico, meglio conosciuto come linfoma di Hodgkin. Su Instagram, con una didascalia, ha spiegato tutto il duro percorso, quel periodo difficile che è riuscita a superare grazie all’aiuto della famiglia e dei medici, che non l’hanno mai lasciata sola.

Che cos’è il linfoma di Hodgkin?

Il linfoma di Hodgkin è un tumore che si sviluppa nelle cellule del sistema immunitario e come fa sapere AIRC è molto raro, ma colpisce di solito la fascia di età tra i 15 e i 35 anni. Tra i sintomi, di solito, c’è un ingrossamento dei linfonodi, soprattutto di quelli della regione cervicale, ma è bene specificare che un rigonfiamento potrebbe essere spesso legato a un’infezione, non necessariamente a un tumore. La possibilità di guarigione, fortunatamente, è elevate in giovane età e la scelta del trattamento più adatto dipende da diversi fattori, dallo stadio al tipo di malattia fino all’età del paziente.

Fidanzato e Instagram

Non sappiamo se Teresa sia fidanzata o meno, è molto riservata e gelosa della sua sfera sentimentale. Su Instagram, però, potete seguirla qui: @terrywho_cartoons. Sui social, dove è seguitissima, pubblica tutti i suoi lavori, tutti i suoi fumetti, che può realizzare anche su commissione. Insomma, una vera illustratrice!