Francesca Valiani, chi è la moglie di Jovanotti: età, lavoro, oggi, foto, matrimonio, figlia e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi della padrona di casa, Mara Venier, anche Jovanotti che, in apertura di puntata, con la sua chitarra ripercorrerà alcune tappe della sua lunga carriera artistica. Ma non solo. Il cantante accennerà alcuni suoi successi, presenterà la nuova edizione del tour estivo ‘Jova Beach Party’ e parlerà del suo nuovo album, ‘Mediterraneo’.

Chi è Francesca Valiani

Jovanotti negli anni ’80, quando aveva appena esordito nel mondo della musica, ha avuto una storia d’amore con Rosita Celentano, la figlia di Adriano, sua partner anche nel videoclip de La mia voto. Poi, però, 2008, ha sposato a Cortona, sua seconda casa, nella chiesa di Santa Maria Nuova, la fidanzata Francesca Valiani, che aveva conosciuto tramite la sorella Anna. I due convivevano da anni, poi hanno sugellato l’amore e nel 1998, il 13 dicembre, è nata Teresa, alla quale il cantautore ha dedicato la canzone per te.

“Francesca ha più ambizioni su di me di quante ne abbia io. Tante cose le ho fatte per farla contenta” – aveva raccontato il cantautore sulle pagine del settimanale Grazia. “Dalle piccole, come mettermi un bell’abito perché so che a lei piace vedermi vestito non come un bambino. Un uomo da sola è una disgrazia, io credo molto nella coppia”.

Francesca è molto lontana dal mondo dello spettacolo: lavora come fotografa e nel 2012 ha pubblicato il libro ‘Tutti i giorni’, in cui ha raccolto gli scatti della sua vita con Jovanotti.

La storia d’amore con Jovanotti

Francesca Valiani è nata l’11 giugno del 1969 a Cortona, in Toscana. I due si sono conosciuti quando erano ragazzi, come ha spiegato lei nel 2012 in un’intervista a Vanity Fair: ‘Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio. E ce l’ho ancora’. La loro storia è iniziata nel 1994, coronata quattro anni dopo con l’arrivo della figlia Teresa. Nel 2008 i due si sono sposati e hanno sugellato così il loro amore.

Il tumore della figlia Teresa

Il 13 gennaio del 2021 Teresa ha annunciato su Instagram di aver attraversato un periodo difficile, di aver lottato in segreto, e per lungo tempo, contro un tumore al sistema linfatico, un linfoma di Hodgkin. Dopo 7 mesi e 6 cicli di chemioterapia, finalmente il 12 gennaio ha annunciato di essere guarita: “Ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Dopo mesi di ansie e paure la storia è finita, e posso raccontarla” – ha spiegato sui social in un lungo post, dove ha ringraziato la famiglia, gli amici, i medici e gli infermieri che l’hanno sempre aiutata e supportata.

Instagram

Francesca ha un profilo Instagram e con l’account @fravaliani vanta oltre 120 mila followers.