Ladispoli, cercasi operai per l’estate: ecco come fare per candidarsi

Estate tempo di vacanze? No, di lavoro, almeno per chi lo cerca, anche se solo per poco tempo. A Ladispoli, la Flavia Servizi, infatti, è in cerca di dipendenti per il periodo estivo. Per questo l’azienda a partecipazione pubblica rende noto che è stata pubblicata una manifestazione di interesse finalizzata all’assunzione urgente, ma come detto in via temporanea, di 2 operai.

Leggi anche: Ladispoli, offriva pacchetto “all-inclusive” per aggirare il Fisco: maxi sequestro per 6 milioni e oltre 20 denunce

Il contratto e come presentare domanda

Il livello offerto è il II Livello CCNL Gas – Aziende Municipalizzate, con contratto di lavoro a tempo determinato di 60 giorni e orario part – time. Gli operai sanno di supporto al Servizio Idrico integrato nel periodo estivo. La domanda, corredata di tutti gli allegati, dovrà essere presentata entro il 14 giugno 2022 e inviata attraverso una PEC alla Flavia Servizi S.r.l., all’indirizzo info@pec.flaviaservizi.it. Nell’oggetto della mail in formato PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione interesse assunzione a tempo determinato operaio generico CCNL GAS-ACQUA “1”.

Per visionare manifestazione d’interesse e modulo di domanda www.flaviaservizi.it