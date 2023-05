Ladispoli senza acqua per 10 ore: ecco quando e dove, le zone interessate

Ladispoli senz’acqua a causa dei lavori: i cittadini resteranno con i rubinetti a secco il 29 maggio, ma non in tutte le zone. A diffondere la notizia della mancanza, per dieci ore, del prezioso liquido, il Comune di Ladispoli. L’interruzione sarà necessaria per poter procedere a lavori per manutenzioni e operazioni di riammodernamento degli impianti idraulici. Acea metterà a disposizione delle autobotti per il rifornimento di acqua potabile nelle zone interessate dai lavori.

Stop all’acqua a Ladispoli: ecco dove e quando

Il disagio previsto per lunedì 29 maggio è stato annunciato dal Comune di Ladispoli per permettere alle tubature delle zona di essere ammodernate. La fornitura dell’acqua verrà sospesa dalle ore 8 del mattino fino alle 18. Nonostante la zona coinvolta sia circoscritta ad alcune strade, via Cesare Battisti, via Giuseppe Mazzini, piazzale Nazario Sauro, via Alessandro Manzoni e via Giuseppe Garibaldi, in zona Caere Vetus, non è detto che a risentirne non saranno anche zone limitrofe. In una nota del Comune si legge, infatti, che “Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle strade citate e, per limitare i disagi ai cittadini, si informa che è stato predisposto un servizio di rifornimento d’emergenza d’acqua potabile, effettuato tramite apposite autobotti che resteranno in stazionamento in via Alessandro Manzoni angolo via Giuseppe Garibaldi”.

L’importanza della manutenzione

Nonostante il disagio arrecato da questo genere di lavori è importante farli, per garantire agli abitanti la massima sicurezza. Le conseguenze del malfunzionamento e del deterioramento di una tubatura potrebbero portare a seri danni, che andrebbero ad incidere anche sul traffico e sulla viabilità. Il comune fa sapere che in caso di necessità sarà possibile contattare il numero verde apposito, 800.130.335, per richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti dai residenti stessi.