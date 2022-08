Ladispoli, sorpreso a vendere alcolici a un 16enne: denunciato un commerciante

Vendita di alcolici a minori e lo spaccio di stupefacenti nel mirino degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ladispoli che da ieri pomeriggio e per tutta la serata sono stati impegnati in attività di controllo sulla movida che hanno riguardato non solo il territorio di Ladispoli, ma anche quello di Cerveteri, con particolare attenzione ai locali solitamente frequentati dai giovani.

I controlli nelle attività commerciali

Tra le 5 attività sottoposte ad accertamenti la Polizia ha proceduto alla denuncia di una persona per vendita di alcolici a un minore di 16 anni. Un altro commerciante è stato sanzionato per somministrazione di alimenti e bevande senza la Scia.

Polizia e Finanza per i controlli

A svolgere i controlli sono stati non solo gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Prevenzione Crimine, ma anche un equipaggio della Guardia di Finanza e personale della Siae.

Durante i vari posti di controllo sono state identificate oltre 250 persone e fermati circa 100 veicoli con una contestazione al codice della strada. Sono state elevante anche 5 sanzioni da parte del personale della Siae.