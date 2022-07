Movida sfrenata e spaccio: arrestato un 31enne. Aveva anche 5 coltelli a serramanico

Sezze. Fine settimana di controlli e perquisizioni da parte dei Carabinieri di Sezze che hanno tratto in arresto un 31 enne di origini straniere in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. La movida si fa sempre più pressante durante l’estate, e le occasioni di illegalità aumento a dismisura.

Arresto nel fine settimana a Sezze

In possesso dell’arrestato è stato rinvenuto circa un grammo complessivo di cocaina, già suddiviso in dosi pronte per la vendita, nonché circa grammi 10 di marijuana sia suddivisa in dosi che sfusa, ancora da confezionare. Sono stati inoltre rinvenuti anche materiali specifici per il confezionamento, un bilancino di precisione, nonché n.5 coltelli a serramanico.

Leggi anche: Droga senza limiti tra Roma, Ardea, Anzio, Latina, Fondi e Sezze: 10 arresti all’alba, tutti i particolari

Il sequestro e l’arresto del 31enne

Infine, i militari hanno rinvenuto la somma di euro 410 in contanti, di diverso taglio, arrotolata in una busta identica a quelle utilizzate per conservare la sostanza stupefacente, verosimile provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane è stato tratto in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli per contrastare l’illegalità

La movida sfrenata e senza limiti rappresenta senza dubbio un problema per l’interno territorio. Infatti continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, attraverso numerose pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale e soprattutto per prevenire la commissione di reati contro il patrimonio.