Nasconde la droga nella scarpa: arrestato

Hanno assistito allo scambio tra due persone. I Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Civitavecchia insieme ai colleghi del Nucleo operativo, hanno visto due uomini a bordo di un’auto che si passavano qualcosa. Movimenti che hanno insospettivo i militari che hanno deciso di vederci chiaro e hanno proceduto a un controllo sui due uomini: un 27enne e un 23enne. Il primo custodiva 60 grammi di hashish, l’altro denaro contante.

Le perquisizioni e il rinvenimento dello stupefacente

Il rinvenimento ha spinto gli uomini dell’Arma a svolgere una perquisizione domiciliare a casa di entrambi. Nel corso delle ricerche i Carabinieri hanno trovato nell’appartamento del 23enne i militari hanno rinvenuto, occultati all’interno di una scatola di scarpe 3,2 chili di hashish, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale utile per il confezionamento delle dosi. Per entrambi sono scattate le manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati condotti presso la caserma di via Antonio da Sangallo e dichiarati in stato di arresto. L’esito dell’udienza direttissima svoltasi presso il Tribunale di Civitavecchia, il Giudice ha convalidato gli arresti operati.