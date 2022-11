Roma, pistola rubata e cocaina nel vano segreto dell’auto: arrestati

I Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Trastevere stavano svolgendo dei controlli del territorio quando sono rimasti incuriositi da una coppia che parlava vicino a un’auto ferma in via Italo Piccagli. Si trattava di un 27 e un 25enne entrambi romani che alla vista dei militari hanno mostrato un eccessivo nervosismo, tanto da attirare l’attenzione degli uomini dell’Arma che hanno deciso di procedere a una verifica.

La perquisizione e il ritrovamento di pistola e droga

L’autovettura è risultata intestata al 25enne e, a seguito di un’accurata perquisizione, i militari hanno scoperto un vano ricavato nel doppio-fondo del bagagliaio, accessibile tramite un congegno elettrico, all’interno del quale erano occultati: 4 involucri in cellophane contenenti 750 g di cocaina, una pistola Glock 26 completa di caricatore risultata rubata e varie cartucce calibro 9×21.

Successivamente, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno perquisito anche le abitazioni degli arrestati. Nell’abitazione del 27enne sono state rinvenute altre 24 dosi di cocaina, del peso di 19 grammi e la somma contante di 39.875 euro, in banconote di vario taglio, ritenuti provento di attività illecita. I due sono finiti in manette perchè gravemente indiziati dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Quanto rinvenuto è stato sequestrato mentre i due arrestati sono stati portati in carcere, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.