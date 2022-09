Rissa a Trastevere, ubriaco si scaglia contro i turisti: ferito 29enne

Movida ‘violenta’ a Roma. Nella notte a Trastevere, nella centrale Piazza Trilussa, un senza fissa dimora si è scagliato contro tre giovani turisti americani. E armato, perché brandiva in mano un coccio di bottiglia, ha seminato il panico.

La rissa a Piazza Trilussa

Prima la lite, poi il ‘parapiglia’ con l’intervento di due amici del turista, quello che era stato preso di mira, che hanno cercato di difenderlo e di mettersi in mezzo. Il senza fissa dimora, ubriaco, classe 1995, si è scagliato contro di loro, tra calci e pugni. Fino a quando, però, non sono intervenuti i Carabinieri, che hanno arrestato il 27enne per lesioni aggravate.

Come sta la vittima

Il turista californiano, classe 1993, è rimasto ferito e se la caverà con una prognosi di 10 giorni. Anche il senza fissa dimora è rimasto ferito, per lui 5 giorni di cure. E se da una parte il 27enne è stato arrestato dai Carabinieri, dall’altra i tre turisti americani sono stati denunciati: dovranno rispondere di lesioni personali. Per quella lite, che si è trasformata in rissa, nata per futili motivi. E degenerata in violenza.