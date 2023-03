Paura a Cerveteri, la gita si trasforma in incubo: papà e figlia si perdono nel bosco, salvati nella tarda serata

Ore di apprensione ieri a Cerveteri dove la gita per due persone si è trasformata improvvisamente in un incubo. Sì perché al momento di fare rientro, prima dell’arrivo della sera, papà e figlia, di 61 e 21 anni, si sono persi. Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi: e finalmente, poco prima di mezzanotte, sono stati individuati e tratti in salvo.

Salvati papà e figlia a Cerveteri dopo la gita alle Cascatelle

Papà e figlia avevano deciso di trascorrere il pomeriggio insieme, quello di ieri domenica 5 marzo 2023, facendo una passeggiata nella suggestiva cornice boschiva delle Cascatelle a Cerveteri. Poi però al momento di fare ritorno si sono persi. A soccorrerli, dopo ore di ricerche, sono stati Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale che soltanto alle 23.00 li hanno individuati e tratti in salvo. Affidati alle cure del personale del 118, sono stati dimessi nella notte dal pronto soccorso del p.i.t. di Ladispoli: per loro fortunatamente nessuna conseguenza se non – ovviamente – il grande spavento.

Weekend di soccorsi al Terminillo

Il salvataggio di ieri sera fa seguito ad altri interventi di recupero avvenuti sempre nel weekend nel Lazio. Il primo intervento della squadra operativa è avvenuto sabato 4 marzo sul Monte Terminillo. Qui una squadra congiunta del CNSAS dei servizi regionali Lazio ed Umbria, mentre si trovava in loco per un attività formativa – insieme ad una pattuglia del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza – è intervenuta per soccorrere un alpinista che aveva riportato un trauma ad una gamba e non era in grado di proseguire l’escursione in autonomia. Ancora sul Monte Terminillo ma nella giornata di ieri invece due alpinisti provenienti da Roma con l’intento di scalare la parete a nord del rilievo, hanno sbagliato itinerario e sono rimasti bloccati su una cresta ghiacciata.

