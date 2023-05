Scontro tra due auto a Cerveteri: ferite tre persone, bimba di 2 anni soccorsa con l’eliambulanza

Ancora sangue sulle strade. L’ennesimo sinistro si è verificato ieri a Cerveteri, a scontrarsi – poco prima dell’ora di pranzo – due auto. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto per i rilievi del caso la polizia locale. Nello scontro tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave.

L’incidente nella tarda mattinata a Cerveteri

I fatti sono avvenuti nella tarda mattinata di ieri in via Zambra, nel territorio del comune di Cerveteri. Come detto, a scontrarsi due auto. Il sinistro si è consumato sotto gli occhi attoniti degli automobilisti in transito in quel momento e a seguito della chiamata al 112, sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso per prestare ai feriti tutte le cure del caso. Ad avere la peggio a seguito del violento impatto una donna di 42 anni poi trasportata dal personale sanitario in codice rosso all’ospedale Gemelli. A rimanere ferite anche altre due persone. Si tratta di un’altra donna e di una bambina di due anni.

Le altre vittime

Per quel che riguarda le altre vittime, la seconda donna di 47 anni è stata condotta in codice giallo all’ospedale Padre Pio di Bracciano mentre la bambina è stata trasferita sempre in codice giallo al policlinico Gemelli. Oltre al personale sanitario, sul luogo dell’incidente sono poi intervenuti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia locale, attualmente al lavoro per chiarire la dinamica del sinistro e stabilire eventuali responsabilità a carico delle persone coinvolte.