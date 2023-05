Roma, tremendo incidente sul GRA, perde il controllo e si ribalta: due feriti, uno è grave

Ha perso il controllo della sua auto, per motivi ancora in corso di accertamento. La vettura ha iniziato a sbandare, zigzagando per le corsie del Grande Raccordo Anulare di Roma, ancora intasato di auto a quell’ora della sera. Il panico si è diffuso tra gli altri automobilisti, che hanno cercato di evitarla, comprendendo che stava per succedere qualcosa di grave.

E infatti, qualche secondo dopo, la vettura si è ribaltata più volte, distruggendosi al punto di perdere il motore che, arrivato a distanza, è stato preso in pieno da un’auto che stava sopraggiungendo in quel momento. L’urto è stato inevitabile.

L’intervento dei soccorritori e il raccordo bloccato

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, domenica 28 maggio, attorno alle ore 21, all’altezza del chilometro 12 del GRA, a poca distanza dall’uscita di via Cassia. La prima vettura si è ribaltata diverse e, nei vari ribaltamenti, il conducente è rimasto gravemente ferito.

La seconda auto coinvolta, sopraggiungendo, si è scontrata con il motore presente sulla carreggiata, perso dalla prima auto. Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente della secondo auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, oltre al personale Anas. Pesanti le ripercussioni sul traffico: l’intervento dei soccorritori e del personale Anas è durato circa due ore, servite per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato. Lunghe code si sono formae a partire dalle 21 fino a quasi mezzanotte. E oggi la settimana non è iniziata meglio, tra incidenti sulla Pontina, sull’Appia e all’interno della città, che hanno paralizzato il traffico.

Scia di incidenti: 6 scontri in poche ore, 4 mortali

Solo nelle ultime 24 ore si sono registrati 6 gravi incidenti, di cui 4 mortali. E in poche ore, nel weekend appena trascorso, 4 persone hanno perso la vita. Ieri, intorno all’ora di pranzo, una donna di origini romene è stata falciata e uccisa ad Acilia, nel X Municipio, in via Prato Corneli, a poca distanza dal parco della Madonnetta. Da una prima ricostruzione la donna stava attraversando la strada quando un furgoncino Fiat Doblò di colore grigio l’ha investita. Un impatto che non ha lasciato scampo alla donna. Stessa sorte per una 56enne che nel pomeriggio di ieri, verso le 17.50, è stata travolta e uccisa da una vettura a Ponte Mammolo, all’altezza di via Cassino, all’incrocio con via Tiburtina. Alla guida dell’auto, una Volkswagen Polo, un ragazzo italiano di 20 anni. Il giovane si è fermato a prestare i primi soccorsi, che si sono purtroppo rivelati inutili.

La scia di sangue non si è fermata, perché nella notte ha perso la vita un uomo di 41 anni, stavolta in via Palmiro Togliatti. L’uomo, per cause sconosciute, ha perso il controllo della sua auto, una Ford Focus, ed è andato a sbattere violentemente prima contro un albero, poi contro tre auto in sosta. Ultima vittima, in ordine cronologico, un 44enne, rimasto ucciso a seguito di un violento scontro con un furgone su via Appia, tra Cisterna e Latina, questa mattina poco prima dell’alba.