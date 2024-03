Accoltella il padre nel sonno: arrestato 35enne

Sembra si sia trattato di un vero e proprio raptus di follia. Un 35enne ha impugnato un coltello e ha colpito il padre all’addome, nella notte tra venerdì e sabato, nel quartiere di Latina Scalo. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’aggressione, anche se non sembra che alla base del gesto di siano motivi scatenanti.

I primi accertamenti, svolti dai Carabinieri della Compagnia di Latina, non hanno portato a ricostruire una situazione di tensione tra i due, tale da giustificare l’agguato del 35enne ai danni del padre. Gli inquirenti, secondo quanto riportato da Latina Oggi, avrebbero anzi accertato che la vittima stesse dormendo mentre veniva accoltellato dal figlio.

La prima ricostruzione da parte degli inquirenti

Un episodio che non trova alcun movente, visto che non si sarebbero mai registrati tra i due screzi tali da poter chiarire l’aggressione. Sembrerebbe che il 35enne dormisse anche lui, quando all’improvviso si sarebbe svegliato e avrebbe raggiunto la cucina per prendere un coltello e andare poi nella stanza da letto dei genitori per affondare il coltello nello stomaco del padre che dormiva.

Il 35enne è stato arrestato, il padre operato d’urgenza

La vittima non ha potuto fare niente per evitare quell’attacco improvviso e assolutamente inaspettato. L’allarme è, poi, scattato immediato e i soccorsi sono arrivati velocemente per trasportare il ferito in ospedale, al Santa Maria Goretti, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico per salvargli la vita. Il 35enne, invece, è stato arrestato e dovrà comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Una sede nella quale dovrà chiarire l’accaduto, soprattutto il movente che lo ha spinto ad accoltellare il padre. Intanto per lui la magistratura ha disposto la misura degli arresti domiciliari.