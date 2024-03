Accoltellato un uomo a Roma: “Stava facendo pipì davanti a casa mia”

Un uomo ieri nel tardo pomeriggio è finito accoltellato. Preso il responsabile: dietro al gesto ci sarebbe una ‘vendetta’ personale considerando che la vittima sarebbe stata sorpresa ad urinare nei pressi della sua abitazione. Così un 43enne è finito in Ospedale con una ferita alla gamba.

Episodi di degrado e giustizia fai-da-te. Ci sarebbe questo dietro l’aggressione consumatasi ieri, domenica 10 marzo 2024, sulla circonvallazione Casilina intorno alle 19.00 a Roma. Un uomo, vedendo il 43enne, straniero, mentre stava facendo pipì a ridosso della sua casa ha perso letteralmente la testa ed è uscito in strada per affrontarlo.

Accoltellato a Roma per aver fatto pipì davanti alla casa

Il proprietario, a quel punto, ha estratto un coltello ed ha colpito la vittima nell’interno coscia ferendolo. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della Polizia di Stato.

L’aggressore, romano, classe 1980, è stato denunciato a piede libero: deve rispondere di lesioni aggravate e di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Le condizioni della persona ferita non sarebbero gravi: l’uomo, di nazionalità senegalese, è stato portato in Ospedale al San Giovanni.

Coltellate per ‘futili’ motivi a Roma: gli ultimi casi

Pochi giorni fa un altro episodio molto simile si era verificato a Roma in quella circostanza in zona San Giovanni. Un altro uomo era finito accoltellato al braccio per essersi rifiutato di dare una sigaretta ad un passante. Quest’ultimo infatti, che non aveva per nulla gradito la risposta, in un primo momento si era allontanato per poi ritornare armato di coltello. Che ha usato per colpire la vittima. Fortunatamente la persona aggredita se l’era cavata con una ferita non troppo grave; denunciato dalla Polizia, anche in quel caso, l’aggressore, rintracciato subito dopo i fatti. Futili motivi insomma, che generano reazioni violente: come nel caso del ragazzino finito accoltellato in un fast food sempre della Capitale, altro episodio avvenuto nei giorni scorsi.